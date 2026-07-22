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AerCap заказала 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner на авиасалоне в Фарнборо

AerCap заказала 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner на авиасалоне в Фарнборо

Международный авиастроительный концерн Boeing и глобальный лидер в сфере лизинга воздушных судов AerCap 21 июля 2026 года в рамках Международного авиасалона в Фарнборо (Великобритания) официально объявили о заключении крупного твердого контракта на поставку 15 широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров Boeing 787-9 Dreamliner.

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