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Царьград

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Собянин сообщил: 40% стоимости электромобиля - это батарея

Собянин сообщил: 40% стоимости электромобиля - это батарея

Сергей Собянин заявил, что до 40% цены электромобиля составляет стоимость батареи. Владимир Путин открыл первый комплекс по производству батарей в Москве, подчеркнув значимость отечественных технологий для суверенитета России.

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