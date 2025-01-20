Красноярский край занял 64 строчку рейтинга по уровню преступности

В 40 регионах РФ наблюдалось снижение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает «НИА-Красноярск». На первом месте в списке Чеченская Республика (17 преступлений на 10 тысяч жителей), второе место у Ингушетии (37 преступлений).