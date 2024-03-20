Парша яблони

Возбудителем парши яблони является гриб Venturia inaequalis [=Fusicladium dendriticum]. В сельском хозяйстве особенности развития патогенов черной звезды обеспечивают защиту от прорастания до сбора урожая.
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