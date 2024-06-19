Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Ты кто, пидорасишко? Погоняло свое покажи РЕАЛЬНОЕ! А то ведь, вдруг приеду, а где мне этого пиздотата искать?Вот такая у нас к...
  • валерий двойнишников
    Кошмар, братишка, а ты все валишь себе в шаровары? Опорожни, постирай, вонища несусветное...Шляхом перемог
  • Anodtat
    Ну что чмолибераст жду, когда приедешь?Вот такая у нас к...

Чистка в Минобороны наконец завершена. Министр Белоусов подвел жирную черту - последние члены команды Шойгу лишены занимаемых должностей

Чистка в Минобороны наконец завершена. Министр Белоусов подвел жирную черту - последние члены команды Шойгу лишены занимаемых должностей

Интересная жизнь с Vera Star Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Чистки в Минобороны наконец завершены, о чем свидетельствуют вчерашние кадровые перестановки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
d
demyr150648
Паша Мерседесс, Иванов, Сердюков, Кожугетович, теперь вот экономист-разведчик. Наверное я не до конца понимаю важность экономической составляющей в ВС, хотя еще в 79г. нам в академии читали по поручению Устинова соответствующий курс. Но все же - вначале безопасность, пусть с опорой на экономику. А в приведенном выше ряду, только Паша -десантник в чем-то разбирался. В бабах - точно. А остальные? Еще Сталин сказал в 41-ом, когда дали нам хорошо по голове:, о том, что Гинденбургов у нас нету. Война дала нам &quot;Гинденбургов&quot; и &quot;Рокоссовских&quot;. Но вышеприведенный ряд заведет нас в бухгалтерию, но не на поле боя.  И вопрос: а почему до сих пор сидит Попов-генерал?  ОН-то показал себя отлично! Вот и весь сказ. Министр должен быть Александром! А подчиненных ему экономистов опустим пониже., если хотим динамично побеждать , а не муму...
Ответить
4 час.
Владимир Соловьев
ОПЕРАЦИЯ, КАК БЫ ЗАВЕРШЕНА, НО &quot;БОЛЬНОГО&quot; ДАЛЬШЕ ДОЛЖНЫ &quot;ВЫХАЖИВАТЬ&quot; СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
Ответить
4 час.
ГД
Галина Дубровская
А Шойгу когда будет в ответе ???? Что держал такую команду возле себя???? Или у него глаза для этого были слишком узки????
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх