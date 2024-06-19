Чистка в Минобороны наконец завершена. Министр Белоусов подвел жирную черту - последние члены команды Шойгу лишены занимаемых должностей

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demyr150648

Паша Мерседесс, Иванов, Сердюков, Кожугетович, теперь вот экономист-разведчик. Наверное я не до конца понимаю важность экономической составляющей в ВС, хотя еще в 79г. нам в академии читали по поручению Устинова соответствующий курс. Но все же - вначале безопасность, пусть с опорой на экономику. А в приведенном выше ряду, только Паша -десантник в чем-то разбирался. В бабах - точно. А остальные? Еще Сталин сказал в 41-ом, когда дали нам хорошо по голове:, о том, что Гинденбургов у нас нету. Война дала нам "Гинденбургов" и "Рокоссовских". Но вышеприведенный ряд заведет нас в бухгалтерию, но не на поле боя. И вопрос: а почему до сих пор сидит Попов-генерал? ОН-то показал себя отлично! Вот и весь сказ. Министр должен быть Александром! А подчиненных ему экономистов опустим пониже., если хотим динамично побеждать , а не муму...