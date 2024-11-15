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Отозвана лицензия у банка БКФ

Отозвана лицензия у банка БКФ

Отечественный Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» (ООО «Банк БКФ»), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на опубликованное заявление регулятора.

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