Отозвана лицензия у банка БКФ

Отечественный Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» (ООО «Банк БКФ»), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на опубликованное заявление регулятора.
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