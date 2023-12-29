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Эксперт рассказал, почему российские самолеты Су‑35 лучше американских F‑16

Эксперт рассказал, почему российские самолеты Су‑35 лучше американских F‑16

РИАМО - 29 дек. Военный эксперт Алексей Тихомиров рассказал, что характеристики российских самолетов Су-35 гораздо лучше американских F-16, так как имеют большой арсенал, а также лучшие дальность поражения целей, управляемость и сверхманевренность, сообщает «Вечерняя Москва».

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