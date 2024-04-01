НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Выступления на Евровидении должно быть такое……Муж певицы Манижи...
  • Элеонора Коган
    Вот Кира, умница-собачка, быстро решила эту проблему!!!!Найти бы этих подонков и осудить.Директор Ленингра...
  • Элеонора Коган
    Как мерзко поступили эти нелюди. Эвакуация зоопарка, шутка ли?Директор Ленингра...

Правительство поддержало кратное увеличение штрафов за повторную продажу табака детям

Правительство поддержало кратное увеличение штрафов за повторную продажу табака детям

Усиление административной ответственности должно основываться на правоприменительной практике Правительство РФ в целом поддержало законопроект, кратно увеличивающий штрафы за повторную продажу детям сигарет, вейпов, других табачных изделий, пишет ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх