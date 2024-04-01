Правительство поддержало кратное увеличение штрафов за повторную продажу табака детям

Усиление административной ответственности должно основываться на правоприменительной практике Правительство РФ в целом поддержало законопроект, кратно увеличивающий штрафы за повторную продажу детям сигарет, вейпов, других табачных изделий, пишет ТАСС.
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