По данным ГАИ Севастополя, ребёнок мог ехать на самокате.Сегодня в 14:15 в районе дома № 13 по улице Вакуленчука 53-летний водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход.