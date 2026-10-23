По данным ГАИ Севастополя, ребёнок мог ехать на самокате.Сегодня в 14:15 в районе дома № 13 по улице Вакуленчука 53-летний водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход.
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