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Ничья «Зенита» с «Кайратом», Рублев в финале «Мастерса», Рэтклифф купит 25% «МЮ», российская альпинистка пропала в Гималаях, Ивич – тренер месяца в РПЛ и другие новости

Ничья «Зенита» с «Кайратом», Рублев в финале «Мастерса», Рэтклифф купит 25% «МЮ», российская альпинистка пропала в Гималаях, Ивич – тренер месяца в РПЛ и другие новости

1. «Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» (2:2) в гостях в товарищеском матче в Казахстане. 2.  В матчах квалификации Евро-2024 Италия забила 4 гола Мальте, Сербия проиграла Венгрии, Казахстан пропустил 3 мяча от Дании, Украина победила Северную Македонию.

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