"Пластиковая ложка в голове": невидимую угрозу здоровью нашли в мозге

Микро- и нанопластик всё больше накапливается в теле человека.Анализ образцов печени, почек и мозга людей, умерших с 2016 года по 2024 год, показал: за восемь лет особенно возросла концентрация микропластика в печени и головном мозге.
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