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Погода 27 ноября в Крыму: дн?м до +8

Погода 27 ноября в Крыму: дн?м до +8

Синоптики прогнозируют в Крыму 27 ноября облачную погоду, местами возможен дождь со снегом. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью опустится до +6.

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