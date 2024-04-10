Администрация Иркутска представила стиль, в котором будут украшать город ко Дню Победы в этом году. В Иркутске представили баннеры, которыми украсят город ко Дню Победы 4В Иркутске представили баннеры, которыми украсят город ко Дню Победы 5В этом году мы празднуем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.