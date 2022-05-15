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Осинькин о 0:1 в Грозном: «Повлияло медленное поле с очень высокой травой. «Крылья» долго приспосабливались»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча РПЛ с «Ахматом» (0:1). – На матч повлияло то, что поле здесь медленное с очень высокой травой.

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