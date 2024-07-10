Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Сборище "говноящеров" размахивает дубиной войны .....Как бы себе по лбу не попасть !На русских спустя...
  • Eduard
    Воровство касается всех,не только Россию.Украдут у России,будут и у других красть!Ультиматум от сою...
  • Юрий Зубрин
    Совсем "трухлявый " поехал кукухой!"Уничтожить культ...

Мигранты из Индии не смогли приехать на стройку СКИФ под Новосибирском

Мигранты из Индии не смогли приехать на стройку СКИФ под Новосибирском

Специалистов из дружественного государства не пустили в страну из-за незнания русского языка. Вместо них научный комплекс будут строить граждане стран Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
А где граждане России? У нас что, строители извелись ? Позакрывали все рсу, псму, а люди то остались, почему им бы платить и нанимать?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх