Экономист Балынин: сэкономить на коммунальных услугах поможет анализ расходов

Сэкономить до 40% на оплате коммунальных услуг можно, если следовать четырем простым советам. Их россиянам перечислил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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