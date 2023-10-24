Шкура тигра и стволы. Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Краснодарского и Приморского краев пресекли незаконный оборот оружия на территории нескольких регионов Российской Федерации.
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