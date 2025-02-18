В Сбербанке назвали самых ответственных заёмщиков

Самые дисциплинированные заёмщики — это граждане старше 60 лет. Об этом рассказал директор дивизиона «Розничное урегулирование и взыскание» Сбербанка Денис Кузнецов со ссылкой на исследование, проведенное Сбербанком.
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