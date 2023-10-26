Хоть Гюмри: Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044-го

Армения не сможет в одностороннем порядке отказаться от российской базы до 2044 года. Срок действия договора о 102-й базе в Гюмри определен протоколом № 5, а порядок пересмотра этих положений — самим договором, и все решения принимаются при взаимном согласии, выяснили «Известия».