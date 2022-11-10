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Демаркус Казинс: «Был бы рад помочь «Сакраменто» вернуться в плей-офф»

32-летний центровой Демаркус Казинс заявил в социальных сетях, что хотел бы вернуться в «Сакраменто» и помочь своей бывшей команде пройти в плей-офф.

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