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Царьград

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Украине предрекли две волны эмиграции. Сразу после СВО

Украине предрекли две волны эмиграции. Сразу после СВО

После окончания специальной военной операции жители Украины начнут покидать страну.Сразу после окончания спецоперации жители Украины начнут покидать территорию страны.

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Комментарии
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Eduard
Гнать их из Европы надо.Какие зарплаты,эти твари сбили боинн с гражданами Европы!
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