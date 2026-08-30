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Вузы нашли способ проверить, понимает ли студент то, что написал ИИ

Вузы нашли способ проверить, понимает ли студент то, что написал ИИ

Сингапурские университеты пересматривают привычные способы проверки знаний на фоне быстрого распространения генеративного искусственного интеллекта.

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