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Беруби о «Сент-Луисе» после 3:2 с «Вегасом»: «Эта игра была лучше предыдущей. Не так много потерь, соперник остался без подарков»

Крэйг Беруби считает, что «Сент-Луис» прогрессирует в последних матчах.  После антирекордных 8 поражений подряд в основное время «Блюз» одержали 2 победы подряд.

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