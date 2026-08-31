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Царьград

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Президентская академия: С 1 сентября военные получат право остаться

Президентская академия: С 1 сентября военные получат право остаться

С 1 сентября в России сотрудники, вернувшиеся после военной службы и с равными показателями эффективности, получат преимущество при сокращении штата.

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