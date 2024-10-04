Депутат Государственной думы РФ от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что Владимиру Зеленскому грозит массовый бунт, вызванный разочарованием общества результатами конфликта с Россией и предательством коррумпированных элит.
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