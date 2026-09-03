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Аргументы недели

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«Жигули», скорее всего, сломались посреди скоростной дороги

«Жигули», скорее всего, сломались посреди скоростной дороги

Протаранивший сзади «девятку» строительный грузовик подмял ее под себя до капота. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано накануне вечером на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма.

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