Президент России Владимир Путин заявил, что всех, кто пытается расколоть российское общество и запугать граждан, ждет справедливое возмездие.
Путин: пытающихся расколоть Россию ждет справедливое возмездие
Комментарии
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Евгений Филин
Слова, слова, слова! Где дела?
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18 час.
Александр Симаков
Интересный факт - свинья не может смотреть в небо, у нее шея так устроена. Просто не может, и все. Она даже не знает, наверное, что оно есть… Так и некоторые люди не могут видеть очевидные вещи, потому что мозги у них так устроены.
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18 час.
Людмила Фирстова
Евгений Филин, а вы попробуйте что-нибудь сделать из перечисленного президентом и увидите просто слова это или ...
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11 час.
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