Путин: пытающихся расколоть Россию ждет справедливое возмездие

Александр Симаков

Интересный факт - свинья не может смотреть в небо, у нее шея так устроена. Просто не может, и все. Она даже не знает, наверное, что оно есть… Так и некоторые люди не могут видеть очевидные вещи, потому что мозги у них так устроены.