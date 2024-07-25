Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин: пытающихся расколоть Россию ждет справедливое возмездие

Путин: пытающихся расколоть Россию ждет справедливое возмездие

Президент России Владимир Путин заявил, что всех, кто пытается расколоть российское общество и запугать граждан, ждет справедливое возмездие.

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Комментарии
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Евгений Филин
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