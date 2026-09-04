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Мировое обозрение

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Второе массовое вымирание: как океаны потеряли свои рифы, которые были основой сложившихся морских экосистем

Второе массовое вымирание: как океаны потеряли свои рифы, которые были основой сложившихся морских экосистем

Около 372 миллионов лет назад, на исходе девонского периода, Земля пережила второе из пяти великих вымираний.

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