История и археология: Как сложилась судьба родной сестры Адольфа Гитлера, которая всегда находила оправдания брату

Она прожила тихую и неприметную жизнь, не участвовала в нацистском движении во время Второй мировой войны, не имела отношения к холокосту и другим злодеяниям гитлеровской армии, которую возглавлял ее родной брат.
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