ВС России поразили места хранения боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили места хранения боеприпасов ВСУ. «Нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах», — говорится в сводке ведомства.