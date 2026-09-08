ВС России поразили места хранения боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили места хранения боеприпасов ВСУ. «Нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах», — говорится в сводке ведомства.
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