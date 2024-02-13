Павел Дуганов: "До весны осталось лишь 17 мгновений…"

Известный шоумен, церемониймейстер, обладатель звания «Лучший тамада мира», председатель Фонда поддержки православной церкви в Молдове, обладатель ордена Почета Павел Дуганов считает дни до окончания зимы и наступления весны и посвятил этому свой новый стих, который назвал: "А до весны осталось лишь 17 мгновений…" "Череда колдовских мановений, и растают зимние сны.