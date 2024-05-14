Расчет ТОС "Солнцепек" "выжигает" опорные пункты и блиндажи ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Российское Минобороны опубликовало видео ночной боевой работы расчета ТОС-1А "Солнцепек" подразделения войск РХБЗ группировки войск "Юг" при уничтожении укрепленных долговременных опорных пунктов и блиндажей военнослужащих ВСУ и украиснких боевиков в зоне проведения спецоперации РФ.
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