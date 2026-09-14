СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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На улицах Твардовского и Маршала Воробьeва сузили проезд из-за ремонта сетей

На участках улиц Маршала Воробьeва и Твардовского существенно ограничили движение. Также временно запрещена парковка.

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