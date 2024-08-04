Ignio.com Лев. Ежедневный бизнес-гороскоп за 7 августа 2024 года

Сегодня вам следует держаться в стороне от шумных сборищ и малознакомых людей. Ваше эмоциональное состояние очень нестабильно, следовательно, любое неосторожное слово, сказанное пусть и невзначай, может повергнуть вас в апатию.
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