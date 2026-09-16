Александр Беглов вручил 67 госнаград выдающимся петербуржцам

Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор поблагодарил руководителей, инженеров и рабочих промышленных предприятий, отметив вклад врачей, учителей, деятелей культуры и искусства.
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