В Центральной избирательной комиссии начал работу информационный центр освещения хода голосования

В информационный центр ЦИК России будут стекаться данные о ходе голосования по всей стране. Это и прямые трансляции с участков, и информация по явке, и предварительные результаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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