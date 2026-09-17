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ТВЦ

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В Центральной избирательной комиссии начал работу информационный центр освещения хода голосования

В Центральной избирательной комиссии начал работу информационный центр освещения хода голосования

В информационный центр ЦИК России будут стекаться данные о ходе голосования по всей стране. Это и прямые трансляции с участков, и информация по явке, и предварительные результаты.

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