Песков: Путин пока не контактировал с Пашиняном на фоне его заявлений по ОДКБ

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не контактировал с руководителем армянского правительства Николом Пашиняном на фоне заявлений премьер-министра по Организации Договора о коллективной безопасности.
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