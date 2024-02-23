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Песков: Путин пока не контактировал с Пашиняном на фоне его заявлений по ОДКБ

Песков: Путин пока не контактировал с Пашиняном на фоне его заявлений по ОДКБ

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не контактировал с руководителем армянского правительства Николом Пашиняном на фоне заявлений премьер-министра по Организации Договора о коллективной безопасности.

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