Клаксон
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Клаксон

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Назван популярный сегмент электрокаров и гибридов

Назван популярный сегмент электрокаров и гибридов

69,9% парка электромобилей и подключаемых гибридов в России относится к сегменту SUV. По данным агентства АВТОСТАТ, большинство имеющихся электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) в нашей стране представлена сегментом кроссоверов и внедорожников (SUV).

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