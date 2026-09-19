Назван популярный сегмент электрокаров и гибридов

69,9% парка электромобилей и подключаемых гибридов в России относится к сегменту SUV. По данным агентства АВТОСТАТ, большинство имеющихся электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) в нашей стране представлена сегментом кроссоверов и внедорожников (SUV).