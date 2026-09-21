Кнутов: учения НАТО в разных регионах — часть общего военного плана альянса

Учения НАТО с Силами безопасности Косово, а также недавние тренировки альянса в других регионах, в том числе в Литве — часть общего военного плана альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ФСБ: бывший зампр...
- Врач Говтва преду...
- ВД Продажи поливитам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым