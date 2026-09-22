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Царьград

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ESPN: Кавай Леонард подписал контракт с "Торонто Рэпторс"

ESPN: Кавай Леонард подписал контракт с "Торонто Рэпторс"

Кавай Леонард заключил двухлетний контракт на 115 млн долларов с "Торонто Рэпторс", действующий с сезона 2027/28.

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