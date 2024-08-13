Стартовали съемки сериала «Виноград» с Павлом Прилучным

ТП

Татьяна Полякова

У нас больше нет актёров ?! Только этот , который с вечно недовольным лицом и противной ухмылкой ? Воображает себя лучшим артистом всех времён и народов этот Прилучный . И чувствуется , что зазнался ! Таких нужно время от времени "приземлять" .