Культуромания
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Культуромания

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Стартовали съемки сериала «Виноград» с Павлом Прилучным

Стартовали съемки сериала «Виноград» с Павлом Прилучным

Начались съемки лирического сериала «Виноград». Съемки ведут онлайн-кинотеатр KION и «Студия Чеховъ», сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

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Комментарии
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ТП
Татьяна Полякова
У  нас  больше  нет  актёров ?!   Только  этот ,  который  с вечно недовольным  лицом и  противной  ухмылкой ?  Воображает  себя  лучшим  артистом  всех времён и народов  этот  Прилучный .  И    чувствуется ,  что зазнался   !  Таких  нужно  время от времени  &quot;приземлять&quot; .
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