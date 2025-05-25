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Телеканал «Моя Планета»

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Нужно ли животным чистить зубы

Нужно ли животным чистить зубы

Чистят ли зубы животные Болят ли зубы у диких животных Болят ли они у домашних животных Чистят ли зубы животные Фото: Stephane Bidouze/Shutterstock/FOTODOM Жвачные животные (коровы, олени, буйволы) питаются жесткой растительной пищей, богатой клетчаткой.

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