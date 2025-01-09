Три человека погибли на заснеженной трассе в Челябинской области

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Увельском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 9 января, в 9:00 на 70 километре автодороги «Челябинск – Троицк».
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