Три человека погибли на заснеженной трассе в Челябинской области

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Увельском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 9 января, в 9:00 на 70 километре автодороги «Челябинск – Троицк».