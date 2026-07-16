ВС РФ добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него

Российские войска добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. https://listaj.ru/vs-rf-dobralis-do-okrestnostej-slavyanska-.
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