Стало известно о вероятном участии на саммите «Россия-Африка» еще двух стран

Российские власти ожидают участие в саммите «Россия-Африка» представителей Бенина и Того. Об этом рассказал посол РФ в Республике Бенин и по совместительству в Тоголезской Республике Игорь Евдомиков, передает РИА Новости.
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