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Царьград

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Осужденные женщины в ВСУ: внезапно в центре внимания после ротаций в командовании

Осужденные женщины в ВСУ: внезапно в центре внимания после ротаций в командовании

С приходом Михаила Драпатого на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, начался набор осужденных женщин из тюрем.

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