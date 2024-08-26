Эксперты назвали условия улучшения отношений Китая и США

Диалог Китая и Вашингтона не нормализуется, если Вашингтон продолжит попирать интересы Пекина. Такое мнение выразили китайские политологи, комментируя предстоящий визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в КНР.
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