Он героически прославлял СССР, а его на всю страну обвинил в трусости великой Тарасов! История о Пучкове

Конфликт.Николай Пучков был первым элитным голкипером в истории Советского Союза. Именно с ним в воротах сборная СССР выиграла первую Олимпиаду в истории — выдающаяся игра Пучкова принесла советской команде успех на турнире в Кортина-д’Ампеццо.
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