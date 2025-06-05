В Омске изменили схему движения на перекрестке Масленникова и Жукова. В мэрии заявили, что это увеличит пропускную способность дороги.
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В Омске изменили схему движения на перекрестке Масленникова и Жукова. В мэрии заявили, что это увеличит пропускную способность дороги.