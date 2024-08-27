Суд приостановил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

Федеральный суд в штате Техас приостановил действие программы администрации президента США Джо Байдена, которая предусматривает предоставление законного статуса сотням тысяч нелегально проживающих в стране лиц, состоящих в браке с гражданами Соединённых Штатов.
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